Судно вышло из порта Находка 9 февраля и после многократной смены маршрута должно достигнуть Калининграда 1 июля.
При этом «Академик Черский» продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток-2».
«Черский» был построен в Китае, Россия приобрела его в 2015 году для прокладки трубопровода «Сахалин-3».
Его также намерены использовать для завершения «Северного потока-2», так как после введения США санкций против трубопровода швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте.
«Газпром» решил достроить проект собственными силами — осталось проложить всего 7% от общей протяженности трубы.