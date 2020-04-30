Российское судно «Академик Черский», которое «Газпром» намеревается использовать для того, чтобы достроить «Северный поток-2», сменило пункт назначения на Калининград, продолжая идти в направлении Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные портала Marinetraffic.com

Канары прямо по курсу: способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик приближается к Европе © Газпром флот достигнуть Калининграда 1 июля.

При этом «Академик Черский» продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток-2».

«Черский» был построен в Китае, Россия приобрела его в 2015 году для прокладки трубопровода «Сахалин-3».

Его также намерены использовать для завершения «Северного потока-2», так как после введения США санкций против трубопровода швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте.

«Газпром» решил достроить проект собственными силами — осталось проложить всего 7% от общей протяженности трубы.