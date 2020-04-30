Европейские страны будут поддерживать США в противостоянии с Китаем, следуя принципу евроатлантической солидарности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Серенко рассказал, экономика какой страны быстрее других выйдет из кризиса © предоставлено Андреем Серенко Андрей Серенко.

«Когда многие наши эксперты говорят, что мы можем расколоть европейцев, оторвать немцев от французов и британцев, — это большая иллюзия. Блок евроатлантических государств очень мощный, публичные споры в НАТО имеют очень малое значение для крепости этого союза. Потому что фактор евроатлантической интеграции очень силен. Европейские страны понимаю, что чем больше возникает новых угроз, тем более для них важна внутренняя солидарность», — рассказал политолог.

Собеседник издания напомнил, что Дональд Трамп пришел в Белый дом, собираясь отправить НАТО на свалку, но сейчас американский лидер очень дорожит поддержкой Альянса.

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