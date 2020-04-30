По его словам, все, что происходит сегодня не только внутри проблемы пандемии, но во множестве проблем вокруг нее, это более чем серьезный вызов и обществу, и власти.
«Кризис обнажит все, что лежало подспудно, и выживут только те, кто к этому хоть как-то готовился и сумеет предложить такую модель перезагрузки, которая проведёт по самому краю: между социальной революцией и разрухой — и эволюцией общества с отказом от старых подходов управления и перераспределения ресурсов», — сказал Ходаковский.
Он также отметил, что уже сегодня целые отрасли впадают в состояние стагнации, причем не только мелкий и средний бизнес, а и такие гиганты, как угольная промышленность.