Одним из самых печальных последствий пандемии коронавируса станет новый виток гонки вооружений в сфере биологического оружия, считает политолог Владимир Корнилов

«Сейчас многие страны задумаются о разработке новых видов химического, биологического, бактериологического оружия. Вдруг оказалось, что благодаря неизвестному вирусу можно взять и «вырубить» полностью огромный авианосец в Тихом океане», — сказал эксперт.

«Это уже серьезно». Корнилов привел факт, который выбивает почву из-под ног у не верящих в коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией.

Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.