«Сейчас многие страны задумаются о разработке новых видов химического, биологического, бактериологического оружия. Вдруг оказалось, что благодаря неизвестному вирусу можно взять и «вырубить» полностью огромный авианосец в Тихом океане», — сказал эксперт.

«Это уже серьезно». Корнилов привел факт, который выбивает почву из-под ног у не верящих в коронавирус
«Это уже серьезно». Корнилов привел факт, который выбивает почву из-под ног у не верящих в коронавирус
© РИА Новости, Евгений Биятов
По его мнению, теперь военные лаборатории во всём мире кинутся разрабатывать новые виды смертельного бактериального оружия, несмотря на все запреты и конвенции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией. 

Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.