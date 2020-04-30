«Сейчас многие страны задумаются о разработке новых видов химического, биологического, бактериологического оружия. Вдруг оказалось, что благодаря неизвестному вирусу можно взять и «вырубить» полностью огромный авианосец в Тихом океане», — сказал эксперт.
По его мнению, теперь военные лаборатории во всём мире кинутся разрабатывать новые виды смертельного бактериального оружия, несмотря на все запреты и конвенции.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией.
Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.