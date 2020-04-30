Люди по всему миру опасаются голода к концу года из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что в ряде стран, в в том числе в некоторых штатах США, в связи с этой проблемой проходят довольно эмоциональные митинги, в том числе и вооружённых людей.

«Озабоченность, что людям будет нечего есть осенью или к концу года, выражается и Организацией Объединённых Наций (ООН). Это международная проблема, которая действительно может стать глобальной и острой для многих стран, во всяком случае для стран третьего мира, к каковым теперь относится и Украина», — подчеркнул эксперт.

Корнилов: Самым печальным итогом пандемии коронавируса может стать разработка новых видов биооружия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией.

Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.