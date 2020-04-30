Он напомнил, что в ряде стран, в в том числе в некоторых штатах США, в связи с этой проблемой проходят довольно эмоциональные митинги, в том числе и вооружённых людей.
«Озабоченность, что людям будет нечего есть осенью или к концу года, выражается и Организацией Объединённых Наций (ООН). Это международная проблема, которая действительно может стать глобальной и острой для многих стран, во всяком случае для стран третьего мира, к каковым теперь относится и Украина», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, предпринимая все меры по борьбе с распространением вируса, надо наперёд всё рассчитывать и просчитывать.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией.
Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.