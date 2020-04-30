«Можно долго разбирать разные версии, но достаточно посмотреть на статистику смертности, и вы увидите, что практически во всех странах, по крайней мере в большинстве стран, в которых обнаружен коронавирус, смертность значительно выросла. Где-то на 50%, где-то на 100%. Это уже свидетельствует о серьёзности проблемы, что бы там различные конспирологи ни выдумывали», — подчеркнул Корнилов.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией.
Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.