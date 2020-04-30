Версии относительно того, что коронавирус не опасен, а власти умышленно нагнетают обстановку из корыстных целей, легко опровергнуть фактами, рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Можно долго разбирать разные версии, но достаточно посмотреть на статистику смертности, и вы увидите, что практически во всех странах, по крайней мере в большинстве стран, в которых обнаружен коронавирус, смертность значительно выросла. Где-то на 50%, где-то на 100%. Это уже свидетельствует о серьёзности проблемы, что бы там различные конспирологи ни выдумывали», — подчеркнул Корнилов.

Китайская загадка для Европы. ЕС почти нашел того, кто виноват в распространении коронавируса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.