Несмотря на то, что США затратили огромное количество информационного и организационного ресурса, китайское общество демонстрирует серьезную устойчивость к внешнему воздействию.
«По большому счету, «Великая китайская стена», которая отделяет китайский интернет от всего остального, является очень серьезной гарантией того, что какие-то попытки раскачать ситуацию через твиттер-революцию или что-то подобное наталкиваются на неприятие и непонимание», — рассказал Андрей Грозин.
Тем не менее у Китая есть еще много уязвимых точек, и Вашингтон будет пытаться их использовать, так как уходящий с мировой арены гегемон не сдает свои позиции без боя.
Полностью интервью можно прочитать здесь.