Китай смог установить и укрепить монополию на свое информационное пространство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал приглашенный профессор Сианьского университета (КНР) Андрей Грозин

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

«По большому счету, «Великая китайская стена», которая отделяет китайский интернет от всего остального, является очень серьезной гарантией того, что какие-то попытки раскачать ситуацию через твиттер-революцию или что-то подобное наталкиваются на неприятие и непонимание», — рассказал Андрей Грозин.

Тем не менее у Китая есть еще много уязвимых точек, и Вашингтон будет пытаться их использовать, так как уходящий с мировой арены гегемон не сдает свои позиции без боя.

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