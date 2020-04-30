По его словам, ситуация, которая сложилась в мире вокруг пандемии, играет на руку многим правительствам.
«И причин тому несколько. С одной стороны, коронавирусом стали активно прикрывать проблемы экономического и социального характера. И для Украины это особенно ярко. Сейчас все медийные усилия, все заявления официальных лиц сосредоточены вокруг ничтожной для Украины по масштабам проблемы, и вдобавок все понимают, что эта проблема не решается», — объяснил эксперт.
Подобная ситуация не уникальна. Такие же жесткие оценки звучат в адрес правительств Италии, Испании и Австрии.
Одним из выгодополучателей пытаются быть Соединенные Штаты Америки, которые усилили давление на Китай, обвиняя его в происхождении самой пандемии. При этом Белый дом апеллирует к собственным, абсолютно либералистским интересам, считает Сергей Шабовта.
Полностью интервью можно прочитать здесь.