Пандемия коронавируса стала глобальным политико-экономическим проектом, рассказал украинский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

По его словам, ситуация, которая сложилась в мире вокруг пандемии, играет на руку многим правительствам.

«И причин тому несколько. С одной стороны, коронавирусом стали активно прикрывать проблемы экономического и социального характера. И для Украины это особенно ярко. Сейчас все медийные усилия, все заявления официальных лиц сосредоточены вокруг ничтожной для Украины по масштабам проблемы, и вдобавок все понимают, что эта проблема не решается», — объяснил эксперт.

Эксперт Шабовта: Малограмотные министры здравоохранения Запада на фоне гробов © Facebook, Сергей Шабовта

Одним из выгодополучателей пытаются быть Соединенные Штаты Америки, которые усилили давление на Китай, обвиняя его в происхождении самой пандемии. При этом Белый дом апеллирует к собственным, абсолютно либералистским интересам, считает Сергей Шабовта.

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