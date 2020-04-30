Главные проблемы, с которыми человечество столкнется в будущем, будут вызваны экономическим кризисом и климатическими изменениями, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится © скриншот с видео "Телеканал ДОМ"

«Я думаю, что сильнее будет влиять то, что не связано с пандемией коронавируса, — это климатические и технологические изменения. Уже сейчас на Украине ощущаются последствия бесснежной зимы и сухой весны. Этот взаимосвязанный букет даст непредсказуемые всходы. И пандемия наверняка не последняя, сейчас была глобальная репетиция, это и очень сильный экономический кризис», — рассказал собеседник издания.

Владимир Фесенко также считает, что в будущем начнутся активные исследования в сфере биологии, медицины, генетики, кроме того, произойдет максимально широкое развитие систем видеоконтроля и слежения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.