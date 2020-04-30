По его словам, пандемия коронавируса — это только первый звонок для человечества, а главная проблема — это экономический кризис, который ударит по всем.
«Я думаю, что сильнее будет влиять то, что не связано с пандемией коронавируса, — это климатические и технологические изменения. Уже сейчас на Украине ощущаются последствия бесснежной зимы и сухой весны. Этот взаимосвязанный букет даст непредсказуемые всходы. И пандемия наверняка не последняя, сейчас была глобальная репетиция, это и очень сильный экономический кризис», — рассказал собеседник издания.
Владимир Фесенко также считает, что в будущем начнутся активные исследования в сфере биологии, медицины, генетики, кроме того, произойдет максимально широкое развитие систем видеоконтроля и слежения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.