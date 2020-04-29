Ранее президент США Дональд Трамп обвинял главу ВОЗ в некомпетентности и требовал его отставки. Также Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ.

«В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации», — сказал Гебрейесус.

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран и была объявлена ВОЗ пандемией. 

Всего в мире коронавирусом заразились более 3 миллионов человек, свыше 210 тысяч инфицированных скончались.    