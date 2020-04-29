Россия ответит США ядерным ударом в случае атаки баллистическими ракетами с их подводных лодок. Соответствующее условие 29 апреля на брифинге назвала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова

МИД РФ ответил на планы США вытеснить Россию с рынка ядерных технологий © Фотохост БРИКС | Фотохост БРИКС | Перейти в фотобанк

Захарова, ссылаясь на Военную доктрину России, подчеркнула, что подобная атака будет считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны Москвы.

По ее словам, США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанного в 2010-м тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков — до 700 единиц.