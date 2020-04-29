Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Предполагается, что они могли скрыть информацию о коронавирусе, сообщает 29 апреля NBC News

Корнилов рассказал, зачем Трамп лишил ВОЗ финансирования в разгар пандемии сказал американский лидер.

Источники канала отметили, что есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

Расследованием займутся Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США и ЦРУ. Они изучат информацию от источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы вынести свой вердикт на их основе.

Другой американский телеканал Fox News ранее сообщал, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований.