Четверо взрослых и семеро детей из Афганистана были задержаны украинскими пограничниками возле села Гута в Ивано-Франковской области. Информацию об этом опубликована 29 апреля на сайте Госпогранслужбы Украины

Количество задержанных на Украине нелегалов возросло на треть © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк попали 12 человек, в том числе один гражданин Украины, который выступал в роли проводника. Афганцы планировали пересечь границу и попасть в Словакию, однако их планам не суждено было сбыться.

Сообщается, что гражданство нарушителей удалось установить довольно быстро, так как для большинства из них это уже не первая попытка незаконно попасть через Украину в другие европейские страны.

Теперь гражданам Афганистана привлекут к административной ответственности, в то время, как на их проводника заведено уголовное дело.

Госпогранслужбе Украины часто приходится сталкиваться с наплывом нелегалов из самых разных стран, которые пытаются пробраться в ЕС. Например в сентябре прошлого года, им удалось задержать группу из девяти человек, которая состояла из вьетнамцев, киргизов и узбеков.