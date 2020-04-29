«В 2005-2006 годах Плис работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности. В течение 2016-2017 годов занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. До этого возглавлял Департамент финансового контроля и аудита этой же администрации», — написал Гончаренко.
Также, по словам Гончаренко, с конца 2017 года Плис работал в секретариате Кабмина директором департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя Государственного секретаря. В феврале 2018 года решением правительства назначен на должность заместителя Государственного секретаря. Шестого сентября 2018 года Кабмин своим решением утвердил Плиса на должность заместителя министра финансов.