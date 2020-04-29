Правительство Украины назначило новым председателем Государственной аудиторской службы страны Геннадия Плиса, который раньше уже работал в украинском правительстве. Об этом 29 апреля в своем Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании Кабмина

«Нужны не головы»: Бортник объяснил, почему Нефёдова и Верланова уволили на щадящих условиях © Полина Орловская написал Гончаренко. Также, по словам Гончаренко, с конца 2017 года Плис работал в секретариате Кабмина директором департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя Государственного секретаря. В феврале 2018 года решением правительства назначен на должность заместителя Государственного секретаря. Шестого сентября 2018 года Кабмин своим решением утвердил Плиса на должность заместителя министра финансов.