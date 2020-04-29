Правительство назначило главой Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Об этом 29 апреля в своем Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании Кабинета министров

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По данным украинских СМИ, Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской облгосадминистрации. В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах был помощником нардепа Виктора Тимошенко, а в 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.