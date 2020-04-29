Хайпануть на теме карантина решил подзабытый украинский политик Олег Ляшко. В среду, 29 апреля, он устроил перформанс около киевского ресторана «Велюр», который на днях прославился на всю Украину тем, что вопреки законному запрету работал для вип-клиентов. Ресторан принадлежит нардепу Николаю Тищенко

Украинское бизнес-сообщество возмутило, что, в то время как большинство предприятий остановлены из-за режима самоизоляции и несут убытки, для бизнесменов во власти закон не писан. Именно о том, что закон один для всех, напомнил в свойственной ему манере политик Олег Ляшко. Он и его сподвижники забетонировали вход в ресторан, а витрины расписали баллончиками. Надпили гласили: «Закон один для всех», «ЗеКарантин».



Политолог Олеся Яхно прокомментировала ситуацию вокруг Тищенко, ставшую триггером для запуска массового недовольства карантинными мерами власти: «Тищенко может, конечно, что угодно рассказывать про то, почему в карантин работал его ресторан «Велюр». Но у предпринимателей появился дополнительный повод выйти на акцию протеста под Кабмин против карантина. Теперь это и против двойных стандартов, когда нардепу партии власти можно то, за что простых украинцев штрафуют».