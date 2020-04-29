Украинское бизнес-сообщество возмутило, что, в то время как большинство предприятий остановлены из-за режима самоизоляции и несут убытки, для бизнесменов во власти закон не писан. Именно о том, что закон один для всех, напомнил в свойственной ему манере политик Олег Ляшко. Он и его сподвижники забетонировали вход в ресторан, а витрины расписали баллончиками. Надпили гласили: «Закон один для всех», «ЗеКарантин».
Политолог Олеся Яхно прокомментировала ситуацию вокруг Тищенко, ставшую триггером для запуска массового недовольства карантинными мерами власти: «Тищенко может, конечно, что угодно рассказывать про то, почему в карантин работал его ресторан «Велюр». Но у предпринимателей появился дополнительный повод выйти на акцию протеста под Кабмин против карантина. Теперь это и против двойных стандартов, когда нардепу партии власти можно то, за что простых украинцев штрафуют».
С ней согласен политолог Кирилл Молчанов: «Тищенко оказался в роли буревестника. Прогремев со своим скандальным рестораном, спровоцировал эффект домино, вызвал протесты под Кабмином предпринимателей, с абсолютно логичным лозунгом: "Карантин один для всех!?" В правительстве быстро это поняли, и решили открывать продуктовые рынки не дожидаясь 11 мая. Таких как Тищенко, необходимо наказать, тут все карты в руки не только правоохранительным органам, но и фракции "Слуга народа", потому что карантин один для всех, а не так как у Оруэлла: "Некоторые у нас равнее равных". Тищенко надо как минимум исключить из фракции».