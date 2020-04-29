«Газпром» не планирует использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) и не дает никому другому ее использовать. Об этом 29 апреля заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон в интервью РБК

Газотранспортная система Украины. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк убежден, что «Газпром» просто не пускает в российскую ГТС других поставщиков (НОВАТЭК, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и среднеазиатских поставщиков), которые с удовольствием использовали бы ГТС Украины для поставок в ЕС. Хотя на рынке сжиженного природного газа российские компании уже активно конкурируют между собой.

«Кроме этого, "Газпром" и другие российские добывающие компании могли бы начать предлагать газ европейским трейдерам на границе Украины и России, чтобы трейдеры сами выбирали маршрут транспортировки в ЕС. Пока же "Газпром" передает газ исключительно в Европе, а у других компаний нет доступа к российской ГТС», — заявил он.

Право экспорта природного газа из России есть только у «Газпрома». Это закреплено на законодательном уровне.