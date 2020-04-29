Президент США Дональд Трамп избегает прямого вооруженного столкновения, поэтому, пока он находится в Белом доме, ни в одну новую войну Америка не ввяжется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

По его словам, нынешний хозяин Белого дома по своей натуре полицейский, а не военный.

«Полицейский в плохом смысле этого слова, это тот, который организует наезд, чтобы получить откат. Трамп — это шантажист, неспособный на реальное применение силы. Вообще Трамп — это стратегический трус. Это не негативная оценка. Стратегический трус избегает войны, силового противостояния, но при этом всячески надувает щеки, изображает невероятную решимость подавить и наказать всех. Он пишет об этом в "Твиттере", много шумит и создает спецэффекты», — рассказал Андрей Серенко.

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

Такими же стратегическими трусами являются и руководители Китая, поэтому вероятность вооруженного конфликта между двумя странами ничтожна. Однако в будущем полностью исключать возможность большой войны нельзя, считает Андрей Серенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.