Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) видит коммерческий интерес для страны в импорте российского газа, однако политика не дает этого сделать и может заставить ГТС страны работать только на внутренний рынок. Об этом 29 апреля заявил глава ОГТС Украины Сергей Макогон в интервью РБК

Украина предлагает «Газпрому» хранить газ для Европы в своих подземных хранилищах © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк словам, рабочей могла бы стать схема, по которой «Газпром» продает газ на аукционе всем заинтересованным компаниям с поставкой на границе Украина — РФ. Он отметил, что у «Газпрома» уже есть инструмент — Электронная торговая платформа, на которой газ активно продается международным трейдерам с точками передачи газа в европейских странах (Словакия, Венгрия, Австрия, Германия и т.д.).

«В Украине 300 активных трейдеров, поэтому спрос был бы обеспечен. Любой трейдер может заказать нам транспортировку газа с границы России в Украину, но проблема только получить этот газ на российской стороне. Если коммерческий интерес победит политический, то импорт может начаться», — заявил он.