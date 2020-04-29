Губернатор Харьковской области Алексей Кучер решил обновить состав координационного совета по национал-патриотическому воспитанию, который функционирует при областной госадминистрации. Особое внимание СМИ обратили на нового руководителя совета - Евгения Грицкова. В его прошлом 29 апреля решил разобраться сайт «Depo.Харьков»

Указ за подписью Кучера был опубликован на сайте Харьковской облгосадминистрации 28 апреля. В нем говорится, что заместитель председателя областной администрации Грицков становится главой координационного совета по национал-патриотическому воспитанию.

По данным СМИ, он является давним соратником экс-губернатора региона Михаила Добкина. Но это не единственное, чем «провинился» в глазах националистов новый ответственный за патриотизм харьковской молодежи.

Утверждается, что два года назад, 8 мая 2018 года, Грицков в компании все того же Добкина и других единомышленников отправился в Берлин, где сфотографировался на фоне памятника Воину-освободителю вместе со Знаменем Победы. В подтверждении этого факта «Depo. Харьков» привело соответствующий снимок, отдельно отметив на нем Грицкова.

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Несмотря на насаждаемый в обществе антисоветизм и коронавирусный карантин, Харьков готовится отметить День Победы 9 мая. Мэр города Геннадий Кернес ранее предложил харьковчанам в этот день выйти на балконы и взять с собой фотографии своих родственников-ветеранов, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны.