Указ за подписью Кучера был опубликован на сайте Харьковской облгосадминистрации 28 апреля. В нем говорится, что заместитель председателя областной администрации Грицков становится главой координационного совета по национал-патриотическому воспитанию.
По данным СМИ, он является давним соратником экс-губернатора региона Михаила Добкина. Но это не единственное, чем «провинился» в глазах националистов новый ответственный за патриотизм харьковской молодежи.
Утверждается, что два года назад, 8 мая 2018 года, Грицков в компании все того же Добкина и других единомышленников отправился в Берлин, где сфотографировался на фоне памятника Воину-освободителю вместе со Знаменем Победы. В подтверждении этого факта «Depo. Харьков» привело соответствующий снимок, отдельно отметив на нем Грицкова.
Символика с серпом и молотом, ассоциирующаеся с коммунизмом и Советским Союзом, запрещена на Украине. За ее публичную демонстрацию предусмотрена ответственность согласно закону о декоммунизации.
Несмотря на насаждаемый в обществе антисоветизм и коронавирусный карантин, Харьков готовится отметить День Победы 9 мая. Мэр города Геннадий Кернес ранее предложил харьковчанам в этот день выйти на балконы и взять с собой фотографии своих родственников-ветеранов, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны.