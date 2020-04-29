Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги в строительство стены на границе с Мексикой. Об этом 29 апреля сообщает Bloomberg

Трамп объявил о незамедлительном строительстве стены на границе с Мексикой © РИА Новости, Кевин Даунс | Перейти в фотобанк Марк Эспер перенаправит таким образом около $545 миллионов.

Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы. Они — часть «Европейской инициативы сдерживания», направленной на противодействие российскому влиянию.

Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены — их финансирование просто заморожено до 2021 года. Однако, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные средства.

Демократы в Белом доме раскритиковали президента США Дональда Трампа за его «расточительную» пограничную стену, строительство которой он ставит выше «реальных потребностей национальной безопасности».

В сентябре 2019 года американский лидер перераспределил $771 млн на «сдерживание российской агрессии» из этой европейской программы на строительство стены на границе с Мексикой. Тогда демократы также раскритиковали этот шаг.

Одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами и распространением наркотиков.