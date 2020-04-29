Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) готова к переговорам с российским «Газпромом» относительно временного хранения российского газа, транспортируемого в Европу, в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом 29 апреля заявил глава ОГТС Сергей Макогон в интервью РБК

Нефть, газ, золото. Безпалько рассказал, кто извлечет выгоду из пандемии коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина словам, в прошлом году в украинские ПХГ было закачано более 2,4 млрд куб. м газа компаниями, которые не имеют юридического присутствия на Украине. В этом году в связи с наполненностью европейских ПХГ большими переходящими остатками газа и низкой ценой на газ Макогон ожидает, что западные трейдеры привезут на хранение не менее 5-6 млрд куб. м.

Также он заявил, что в текущем году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности.

«"Газпром" тоже может хранить газ в украинских ПХГ. Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около 10 долларов за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа). Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть», — заявил глава ОГТС Украины.