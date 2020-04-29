Профильный комитет Верховной Рады отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, которая была разработана в начале текущего месяца. Об этом 29 апреля написал первый заместитель председателя профильного комитета, нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк у себя в Facebook

«Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа…) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить», — написал он.

Согласно документу, Кабмин планирует пересмотреть бюджет-2020 для усиления социальной защиты и поддержки экономики. Также планируется предоставить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу, поддержать украинского производителя, снизить фискальную нагрузку на бизнес в условиях карантина и трудоустроить украинцев, которые вернулись из-за границы.

В проекте подтверждается курс Украины в ЕС и НАТО. В краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий для борьбы с коронавирусом.