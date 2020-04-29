Как отметили в пресс-службе, с 3 июня монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно будет свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках.
«На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 миллионов 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах. С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Диаметр новой монеты составляет 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. На реверсе монеты, как и на аналогичной купюре, изображен гетман Иван Мазепа.