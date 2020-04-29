Представители Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины отказались прийти на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по делу убийства Екатерины Гандзюк и других активистов. Об этом 29 апреля в Facebook сообщила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар

Рябошапка назвал завершение дела Гандзюк сливом производства © скриншот видео OOO Финиксион На фото видно, что заседание ВСК проходит на свежем воздухе. Активисты и журналисты, которые присутствовали на заседании, призвали депутатов собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, за месяц в должности развалила дело Гандзюк.