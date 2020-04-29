«Начали заседание ВСК по делу Гандзюк и других активистов. Собрались оперативно, из-за неожиданной передачи дела в суд. СБУ и ГПУ (Офис генпрокурора — ред.) не пришли. Прямо написали, что ВСК в таком формате не может гарантировать им безопасность. Поэтому у них нет возможности отчитаться о том, как государство Украина и соответствующие органы гарантируют безопасность украинцам, особенно общественным активистам», — написала Сюмар.
На фото видно, что заседание ВСК проходит на свежем воздухе. Активисты и журналисты, которые присутствовали на заседании, призвали депутатов собирать подписи за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, за месяц в должности развалила дело Гандзюк.