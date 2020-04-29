Клинтон официально заявила о своей поддержке на публичной онлайн-встрече, посвященной влиянию коронавирусного кризиса на женщин.
Она уточнила, что не только выступает за Джо Байдена как президента, но и поможет ему бороться за важные вопросы, которые находятся на кону на этих президентских выборах.
По данным Forbes, рейтинг Байдена выше, чем у действующего президента, за него готовы проголосовать более половины американцев. При этом его кампания идет на фоне обвинений в сексуальных домогательствах: бывшие помощницы заявляют о непристойном поведении с его стороны.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.