Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Об этом 28 апреля сообщает агентство Reuters

Джо Байден уверенно выиграл праймериз в штате Вайоминг © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк заявила о своей поддержке на публичной онлайн-встрече, посвященной влиянию коронавирусного кризиса на женщин.

Она уточнила, что не только выступает за Джо Байдена как президента, но и поможет ему бороться за важные вопросы, которые находятся на кону на этих президентских выборах.

По данным Forbes, рейтинг Байдена выше, чем у действующего президента, за него готовы проголосовать более половины американцев. При этом его кампания идет на фоне обвинений в сексуальных домогательствах: бывшие помощницы заявляют о непристойном поведении с его стороны.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.