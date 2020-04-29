«Карантин — так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют», — написал Ляшко.
На видео группа людей заложила бетонными блоками входные двери, задула их монтажной пеной, а сверху написали краской слово «Карантин». Кроме того, на одном из окон ресторана также оставили надпись «Закон один для всех».
Ранее в СМИ появилась информация, что ресторан «Велюр» в Киеве, который принадлежит депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, якобы принимает посетителей. На место приехала патрульная полиция, но не обнаружила посетителей внутри. Согласно отчету правоохранителей, они провели разъяснительную работу и покинули место.