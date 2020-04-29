«Моя маленькая девочка, моя племяшка София, по моей просьбе разработала дизайн для лимитированной коллекции летних футболок "Давай гуляй"», — написала исполнительница.
На футболке будет изображена женская рука, которая показывает безымянный палец с кольцом в виде дорожного знака «стоп». Подписчики Королёвой назвали идею неоднозначной и вульгарной и обвинили ее в том, что она больше не «светлая девочка», которую любил ее бывший муж Игорь Николаев.
«Не совсем однозначный жест. Не все поймут. Действительно, на первый взгляд не очень, простите», — написала Татьяна Иванова.
«Наташа, правильно Николаев сказал, нет той светлой девочки, в которую он был влюблен», — отметила еще одна подписчица.
«Вызывающе-агрессивно-вульгарно получилось», — прокомментировала Мария Митко.
Кроме того, одна из пользовательниц написала — «Какая Натаха, такие и окружающие. Жаль, была вроде певица. Но окружение создало певичку».
На что Королёва ответила, что она «во-первых, не Натаха, а Наталия Владимировна». «А во-вторых, что вы съели? Срочно выпейте фуразолидол, диарея очень неприятная штука, особенно когда ты обосрался в чужом доме», — написала поп-звезда.