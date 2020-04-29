Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что готовит выпуск летней коллекции футболок, к разработке дизайна которых привлекла свою маленькую племянницу. Об этом на днях она написала в Instagram

Любишь Украину? Так и живи там. Новая песня Наташи Королевой расколола фанатов © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

На футболке будет изображена женская рука, которая показывает безымянный палец с кольцом в виде дорожного знака «стоп». Подписчики Королёвой назвали идею неоднозначной и вульгарной и обвинили ее в том, что она больше не «светлая девочка», которую любил ее бывший муж Игорь Николаев. Наташа Королева вместе с Тарзаном наплевала на карантин и опубликовала издевательское видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Не совсем однозначный жест. Не все поймут. Действительно, на первый взгляд не очень, простите», — написала Татьяна Иванова.

«Наташа, правильно Николаев сказал, нет той светлой девочки, в которую он был влюблен», — отметила еще одна подписчица.

«Вызывающе-агрессивно-вульгарно получилось», — прокомментировала Мария Митко.

Кроме того, одна из пользовательниц написала — «Какая Натаха, такие и окружающие. Жаль, была вроде певица. Но окружение создало певичку».

На что Королёва ответила, что она «во-первых, не Натаха, а Наталия Владимировна». «А во-вторых, что вы съели? Срочно выпейте фуразолидол, диарея очень неприятная штука, особенно когда ты обосрался в чужом доме», — написала поп-звезда.