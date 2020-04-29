Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг
Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг
© Facebook, Александр Жирносенко
«Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР», — гласит документ, который обнародовал Стерненко.

По его словам, он подал в суд заявление о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.    

 