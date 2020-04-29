Националист Сергей Стерненко, который в 2018 году убил в Одессе человека, утверждает, что добился того, что Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завести дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой о недекларировании имущества. Об этом 28 апреля Стерненко написал в Facebook

Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг © Facebook, Александр Жирносенко По его словам, он подал в суд заявление о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.