«Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР», — гласит документ, который обнародовал Стерненко.
По его словам, он подал в суд заявление о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.