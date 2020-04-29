Депутат от «Слуги народа» Василий Мокан пытается скрыть факт отзыва из Верховной Рады представления о назначении вице-премьером Михаила Саакашвили. Об этом 29 апреля на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов

Чемодан без ручки Михаил Саакашвили. Нести тяжело, а выбросить уже невозможно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрию Разумкову поступило в парламент в пятницу, 24 апреля, и было отозвано 28 апреля. При этом, по словам Мокана, такое представление якобы не было зарегистрировано в Раде. Также Мокан заявил, что на уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось, а на четверг в повестке дня внеочередного заседания такого кадрового вопроса не значилось.

«Все сообщения о том, что представление не высылали в Раду и не отзывали, — вранье и попытка отдельных недобросовестных "слуг" уйти от ответственности за глупые и противоречивые действия по Михаилу Саакашвили. Собственно, напрямую это не опровергает и сам представитель правительства в ВР Василий Мокан, он просто манипулирует информацией и не договаривает правду», — написал он.