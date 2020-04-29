Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает передачу в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк преждевременной, а это, по его словам, значит, что имеет место «слив производства». Об этом 28 апреля он рассказал в интервью «24 каналу»

По его словам, он пока не владеет всей информацией по расследованию, поскольку почти два месяца уже не в Генпрокуратуре. При этом Рябошапка утверждает, что запустить во второй раз расследование будет уже невозможно. Убийство Гандзюк. Активисты атаковали дом генпрокурора Венедиктовой, она решила ответить © Украина.ру

«Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно», — подчеркнул экс-генпрокурор.

По его мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова, вероятно, сделала это для того, чтобы улучшить свой имидж.