По его словам, он пока не владеет всей информацией по расследованию, поскольку почти два месяца уже не в Генпрокуратуре. При этом Рябошапка утверждает, что запустить во второй раз расследование будет уже невозможно.

Убийство Гандзюк. Активисты атаковали дом генпрокурора Венедиктовой, она решила ответить
Убийство Гандзюк. Активисты атаковали дом генпрокурора Венедиктовой, она решила ответить
© Украина.ру

«Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно», — подчеркнул экс-генпрокурор.

По его мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова, вероятно, сделала это для того, чтобы улучшить свой имидж.     