Из-за введения Минюстом ограничительных карантинных мероприятий и запрета на этапирование количество заключенных увеличилось почти на 1 тысячу человек, что привело к превышению лимита наполняемости в следственных изоляторах и ухудшению условий содержания заключенных. Об этом 29 апреля изданию Цензор.нет сообщили в Офисе генпрокурора

«По данным прокуратуры, количество осужденных, приговоры в отношении которых вступили в законную силу, но они вынуждены находиться в СИЗО, превышает 2,2 тысячи человек, четверть из них — транзитные. Больше всего их в Днепровском УИН №4 и Лукьяновском СИЗО в Киеве», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое скопление людей с ослабленным иммунитетом и наличием хронических заболеваний в условиях изоляции является риском распространения COVID-19. Это касается не только заключенных, но и персонала.