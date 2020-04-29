Теперь звездная спортсменка и вовсе объявила, что будет вести кулинарный блог. Что-то такое о вкусной и здоровой пище.
"Просто к сведению. С Пасхой украинская теннисистка поздравила своих по поклонников по-русски. А вот первый пост о еде сделала на английском. Целевая аудитория очевидна", — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
В 2019 году Свитолина не играла в составе сборной Украины на Кубке Федерации из-за травмы. Украина неудачно сыграла в группе со Швецией, Эстонией и Болгарией.
Спортсменку обвинили в непатриотичности и даже угрожали не пустить ее на олимпиаду в Токио, однако карантин из-за коронавируса перенес все соревнования и разбирательства до лучших времен.