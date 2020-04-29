Входящая в ТОП-5 мирового тенниса уроженка Одессы Элина Свитолина резко сменила тематику своего карантинного instagram, представ не в спортивной позе, а с аппетитным куличом, пишет Telegram Украина.ру 29 апреля

Теперь звездная спортсменка и вовсе объявила, что будет вести кулинарный блог. Что-то такое о вкусной и здоровой пище.

"Просто к сведению. С Пасхой украинская теннисистка поздравила своих по поклонников по-русски. А вот первый пост о еде сделала на английском. Целевая аудитория очевидна", — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

Третью ракетку мира Свитолину обвинили в непатриотизме © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Спортсменку обвинили в непатриотичности и даже угрожали не пустить ее на олимпиаду в Токио, однако карантин из-за коронавируса перенес все соревнования и разбирательства до лучших времен.