Агентство опросило ряд экспертов, которые пришли к такому выводу.
Понять, правы специалисты или нет, можно будет после того, как Бюро экономического анализа Министерства торговли США обнародует свой пресс-релиз по ситуации в стране. Его выход ожидается 29 апреля в 15:30 мск.
Спустя два часа Минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в стране за прошлую неделю в своем еженедельном обзоре управления энергетической информации.
Эксперты ожидают, что рост запасов за неделю по 24 апреля составит 10,6 млн баррелей, или 2%, до 529,2 млн баррелей.
До этого четыре недели подряд запасы нефти увеличивались более чем на 10 млн баррелей.