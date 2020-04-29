Валовый внутренний продукт (ВВП) США в первом квартале 2020 года, согласно первой оценке, уменьшится на 4% в годовом выражении после роста на 2,1% в четвертом квартале 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Reuters 29 апреля

Агентство опросило ряд экспертов, которые пришли к такому выводу.

Понять, правы специалисты или нет, можно будет после того, как Бюро экономического анализа Министерства торговли США обнародует свой пресс-релиз по ситуации в стране. Его выход ожидается 29 апреля в 15:30 мск.

Американская нефть обвалилась более чем на 23%. Названа причина © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Эксперты ожидают, что рост запасов за неделю по 24 апреля составит 10,6 млн баррелей, или 2%, до 529,2 млн баррелей.

До этого четыре недели подряд запасы нефти увеличивались более чем на 10 млн баррелей.