По его словам, большое количество следственных действий по делу попросту не провели и много доказательств, которые были бы определяющими для того, чтобы получить обвинительные приговоры, не собрали.
Он заверил, что понимает и разделяет «обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента».
«Слишком рано это дело передали в суд», — утверждает Рябошапка.
Бывший генпрокурор добавил, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.
«Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд — это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно», — подытожил Рябошапка.
На днях Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк, и конечный заказчик — председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
Активисты возмутились и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.
Около сотни активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия.