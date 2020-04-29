Преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть сливом производства. Об этом 28 апреля заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошка, передает 24tv.ua

Убийство Гандзюк. Активисты атаковали дом генпрокурора Венедиктовой, она решила ответить © Украина.ру

Он заверил, что понимает и разделяет «обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента».

«Слишком рано это дело передали в суд», — утверждает Рябошапка.

Бывший генпрокурор добавил, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.

«Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд — это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно», — подытожил Рябошапка.

На днях Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк, и конечный заказчик — председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.

Около сотни активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия.