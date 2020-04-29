Сомнительные меры борьбы с заразой: в Днепре помечают дома инфицированных Сovid-19

Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.
В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.
Вместе с тем юристы считают, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека.
По их словам, этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять их для общественности. В подъездах люди часто друг друга знают, и человека вычислить несложно.
Правозащитники советуют людям, почувствовавшим дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или в полицию.