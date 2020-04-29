Сомнительные меры борьбы с заразой: в Днепре помечают дома инфицированных Сovid-19

В Днепре власти пошли на неоднозначный шаг в борьбе с эпидемией коронавируса: на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на инфекцию, появились листовки-предупреждения. Фотографии таких объявлений на днях появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию среди горожан

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

Вместе с тем юристы считают, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека.

По их словам, этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять их для общественности. В подъездах люди часто друг друга знают, и человека вычислить несложно.

Правозащитники советуют людям, почувствовавшим дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или в полицию.