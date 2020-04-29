Двойное убийство в армянском городе Гавар спровоцировало массовые беспорядки. Об этом 29 апреля сообщает «Интерфакс»

Линчеватели с украинской дороги ратуют за «справедливость» © РИА Новости, Виталий Залесский | Перейти в фотобанк были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были доставлены в больницу.

Инцидент вызвал в округе большой резонанс, из столицы в Гавар направили дополнительные силы полиции под руководством начальника полиции Армении Армана Саркисяна.

Позднее родственники и друзья одного из убитых — всего около 500 человек — ворвались в больничную палату, где лежали раненые, перерезали им горло и ушли.

Стоявшие в оцеплении у входа в медицинское учреждение стражи порядка не сумели остановить нападавших.