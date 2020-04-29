Сначала в результате перестрелки были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были доставлены в больницу.
Инцидент вызвал в округе большой резонанс, из столицы в Гавар направили дополнительные силы полиции под руководством начальника полиции Армении Армана Саркисяна.
Позднее родственники и друзья одного из убитых — всего около 500 человек — ворвались в больничную палату, где лежали раненые, перерезали им горло и ушли.
Стоявшие в оцеплении у входа в медицинское учреждение стражи порядка не сумели остановить нападавших.