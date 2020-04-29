Все ведущие мировые державы пытаются использовать ситуацию с пандемией коронавируса в свою пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

«Так уж устроен мир, что как отдельные люди, так и государства видят чужую беду как возможность заработать очки — так было во время всех войн и эпидемий. Чтобы этого не было, нужно бы отменить человеческую природу и механику международных отношений. Допускаю, что у ведущих мировых держав имеется еще много такого рода вирусов, и не исключено, что в XXI веке нам и вовсе придется привыкать к жизни в режиме санитарной катастрофы», — рассказал собеседник издания.

«Демиург капитализма». Корейба предположил, кто организовал пандемию коронавируса © из архива Якуба Корейбы Якуба Корейбы, вполне возможно, что за пандемией коронавируса стоит какая-нибудь транснациональная компания или очень амбициозная и влиятельная личность.

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