Отмечается, что, несмотря на снятие ограничений, объекты должны принимать не более 30% посетителей от своей обычной пропускной способности.
Кроме того, сотрудникам туристических объектов необходимо перенаправлять потоки людей так, чтобы избежать массовых скоплений. Операторы объектов также обязаны усилить охранные патрули и напоминать посетителям о дистанции.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае за время пандемии было зарегистрировано 83,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4,6 тысячи человек скончались, 78,4 тысячи — выздоровели.