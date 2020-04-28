В Шанхае возобновили работу более 80% туристических достопримечательностей и около 5,2 тысячи отелей по всему городу. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Shine

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк принимать не более 30% посетителей от своей обычной пропускной способности.

Кроме того, сотрудникам туристических объектов необходимо перенаправлять потоки людей так, чтобы избежать массовых скоплений. Операторы объектов также обязаны усилить охранные патрули и напоминать посетителям о дистанции.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае за время пандемии было зарегистрировано 83,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4,6 тысячи человек скончались, 78,4 тысячи — выздоровели.