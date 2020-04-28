Государственная служба статистики (Госстат) Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2019 году. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Госстата

Бюджет не выдержит. Кличко рассказал, сколько киевляне могут прожить без доходов из-за вируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что самый большой доход в 2019 году получили киевляне — 165,1 тысячи гривен (около 450 тысяч рублей) за год. С большим отрывом следуют Днепропетровская область — 87,1 тысячи гривен (около 250 тысяч рублей), Запорожская область — 75,4 тысячи гривен (около 220 тысяч рублей), Киевская область —75,1 тысячи гривен (около 220 тысяч рублей) и Одесская область — 72,8 тысячи гривен (около 200 тысяч рублей).

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой области — 39,1 тысячи гривен (около 120 тысяч рублей) и Луганской области — 24,5 тысячи гривен (около 70 тысяч рублей).

Также отмечается, что за 2019 год реальные доходы с учетом инфляции по Украине выросли на 6,5%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 67,5 тысячи гривен (около 200 тысяч рублей).