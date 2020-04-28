По словам президента, праздничные дни в мае по-прежнему сохраняют свой статус. Дни с 6 по 8 мая глава государства объявил нерабочими.
Он также отметил, что с 12 мая в стране начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса. По словам Путина, в разных регионах темпы ослабления этих ограничений могут различаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 867 человек, 8456 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6411 человек.