Президент России Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней до 11 мая. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам во вторник, 28 апреля

По словам президента, праздничные дни в мае по-прежнему сохраняют свой статус. Дни с 6 по 8 мая глава государства объявил нерабочими. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В России, согласно последним данным, зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 867 человек, 8456 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6411 человек.