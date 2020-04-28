В январе в Давосе украинские и немецкие государственные ж/д-предприятия подписали меморандум о сотрудничестве.
«Вы помните сумму тендера — 80+ миллионов гривен (около 220 миллионов рублей. — Ред.). Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать, — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках», — отметил Криклий.
По его словам, реформа над трансформацией «Укрзализныцы» продолжится. Холдинг будет состоять из трех операторов — инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки.