Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеоурок тренировки по борьбе с утомляемостью, которую он записал в рабочем кабинете. Ролик появился на его странице в Facebook 28 апреля

Кличко рассказал, когда и как Киев будет выходить из карантина © AP, Efrem Lukatsky

«Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "оружием"», — написал он.

Также Кличко призвал всех «держаться», то есть соблюдать карантинные меры, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно скорее.