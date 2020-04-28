На видео Кличко снимает часы, бросает на стол рабочие документы, выдергивает вилку удлинителя из розетки и начинает прыгать с ним, как со скакалкой. Потом киевский мэр отжимается, боксирует воздух и грушу, а в конце видео подмигивает.
«Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "оружием"», — написал он.
Также Кличко призвал всех «держаться», то есть соблюдать карантинные меры, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно скорее.