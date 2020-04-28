Предварительная повестка дня внеочередного пленарного заседания Рады, которое состоится в четверг, 30 апреля, не содержит предложения по назначению экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Об этом депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале 28 апреля

Правительство отозвало из Рады представление на назначение Саакашвили — журналист © REUTERS, Valentyn Ogirenko повестку дня включены шесть законопроектов о ратификации соглашений и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям. Также нардепы должны рассмотреть вопрос о снижении денежного залога на местных выборах, предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс, регламент Верховной Рады по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении и меры, направленные на погашение задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

В частности, должны быть рассмотрены спецпроцедуры принятия закона о банках во втором чтении и два постановления, которыми предусмотрены изменения в составе парламентских комитетов.

Также зарегистрирован проект постановления «Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных — граждан Украины».

Качура также не исключил, что могут быть дополнительные предложения от президента.