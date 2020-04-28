Согласно последним данным, в Черногории зафиксирован 321 случай заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 7 человек, 189 выздоровели.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Отмечается, что активных случаев заражения в стране в настоящее время меньше, чем выздоровевших пациентов, — 116.

Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании на коронавирус по всей Черногории.

Уже 4 мая в стране возобновляют работу салоны красоты, фитнес-центры, магазины и стоматологические кабинеты, закрытые в марте в связи с распространением инфекции.