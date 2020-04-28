В Черногории третий день подряд не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на издание «Курир»

Согласно последним данным, в Черногории зафиксирован 321 случай заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 7 человек, 189 выздоровели. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк меньше, чем выздоровевших пациентов, — 116. Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании на коронавирус по всей Черногории. Уже 4 мая в стране возобновляют работу салоны красоты, фитнес-центры, магазины и стоматологические кабинеты, закрытые в марте в связи с распространением инфекции.