Согласно последним данным, в Черногории зафиксирован 321 случай заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 7 человек, 189 выздоровели.
Отмечается, что активных случаев заражения в стране в настоящее время меньше, чем выздоровевших пациентов, — 116.
Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании на коронавирус по всей Черногории.
Уже 4 мая в стране возобновляют работу салоны красоты, фитнес-центры, магазины и стоматологические кабинеты, закрытые в марте в связи с распространением инфекции.