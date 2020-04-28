Россия не намерена прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС 28 апреля, передает Sputnik

Россия, как и другие страны G20, возлагает надежды на ВОЗ в борьбе с пандемией - Песков © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — отметил Лавров.

По его словам, Россия вне зависимости от решений США традиционно поддерживает деятельность ВОЗ на различных направлениях. Так, министр напомнил, что в период вспышки лихорадки Эбола при решающей роли РФ была выработана вакцина и созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки.

Лавров подчеркнул, что ВОЗ является уникальной структурой, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран, в том числе и из США.