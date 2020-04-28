Ранее, 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».
«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — отметил Лавров.
По его словам, Россия вне зависимости от решений США традиционно поддерживает деятельность ВОЗ на различных направлениях. Так, министр напомнил, что в период вспышки лихорадки Эбола при решающей роли РФ была выработана вакцина и созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки.
Лавров подчеркнул, что ВОЗ является уникальной структурой, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран, в том числе и из США.