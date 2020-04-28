Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 28 апреля

Спецназ нагрянул в дом Пашинского © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в итоге привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением», — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.