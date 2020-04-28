Следствие установило, что 31 декабря 2016 года во время конфликта с гражданином экс-депутат выстрелил в ногу потерпевшему из собственного пистолета.
«В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в итоге привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением», — говорится в сообщении.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.