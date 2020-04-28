Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Палица адресовал председателю комитета Данилу Гетманцеву заявление о возможной недостоверности результатов голосования за итоговую редакцию таблицы т.н. банковского законопроекта. Об этом 28 апреля сообщает агентство УНИАН

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«В связи с тем, что в нарушение указанных норм подсчет голосов осуществлялся председателем комитета, нам необходимо срочно исправить ситуацию, в которой мы оказались. Чтобы не проводить заново все голосования <…> предлагаю компромиссный вариант, который бы сократил срок для приведения действий комитета в законное русло и позволил мне все же выполнить функции секретаря комитета, которыми меня наделила Верховная Рада Украины и Закон», — заявил он.

В случае выявления несоответствия в объявленных результатах голосования Гетманцевым, секретарь требует провести дополнительные заседания комитета для проведения повторного голосования и установления результатов в соответствии с требованиями закона.