Палица требует не подписывать сравнительную таблицу без законно установленных результатов.
«В связи с тем, что в нарушение указанных норм подсчет голосов осуществлялся председателем комитета, нам необходимо срочно исправить ситуацию, в которой мы оказались. Чтобы не проводить заново все голосования <…> предлагаю компромиссный вариант, который бы сократил срок для приведения действий комитета в законное русло и позволил мне все же выполнить функции секретаря комитета, которыми меня наделила Верховная Рада Украины и Закон», — заявил он.
В случае выявления несоответствия в объявленных результатах голосования Гетманцевым, секретарь требует провести дополнительные заседания комитета для проведения повторного голосования и установления результатов в соответствии с требованиями закона.