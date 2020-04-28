Бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе рассматривался как кандидат на должность главы Госбюро расследований, однако до переговоров с ним дело так и не дошло. Об этом 28 апреля на своей странице в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов

По информации Бутусова, кандидатуру Сакварелидзе якобы предложил президент Владимир Зеленский. После этого, отмечает журналист, «многие уже стали поздравлять Давида», однако из Офиса главы государства с ним так никто и не связался и до предметных переговоров дело не дошло.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Украины отзывает из Верховной Рады свое предложение о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером. Предположительно, правящее парламентское большинство в лице партии «Слуга народа» так и не пришло к консенсусу по поводу кандидатуры Саакашвили.

Из-за Саакашвили на Зеленского ополчились все влиятельные соратники — СМИ © Facebook Rubi Nesi

На сегодняшний день Госбюро расследований временно возглавляет Александр Соколов. Это стало возможным после того, как бывший руководитель ведомства Ирина Венедиктова была назначена генеральным прокурором страны.