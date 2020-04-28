По информации Бутусова, кандидатуру Сакварелидзе якобы предложил президент Владимир Зеленский. После этого, отмечает журналист, «многие уже стали поздравлять Давида», однако из Офиса главы государства с ним так никто и не связался и до предметных переговоров дело не дошло.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Украины отзывает из Верховной Рады свое предложение о назначении Михаила Саакашвили вице-премьером. Предположительно, правящее парламентское большинство в лице партии «Слуга народа» так и не пришло к консенсусу по поводу кандидатуры Саакашвили.
Сакварелидзе является давним сторонником экс-президента Грузии. На родине он прошел путь от рядового специалиста в судебном департаменте страны до заместителя главного прокурора. После того как Саакашвили стал главой Одесской облгосадминистрации, он забрал Сакварелидзе к себе, после чего он был назначен прокурором области и заместителем генпрокурора Украины. В настоящий момент он числится одним из руководителей партии Саакашвили «Рух новых сил».
На сегодняшний день Госбюро расследований временно возглавляет Александр Соколов. Это стало возможным после того, как бывший руководитель ведомства Ирина Венедиктова была назначена генеральным прокурором страны.