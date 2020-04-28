Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная Рада приняла 31 марта. Об этом 28 апреля сообщается на сайте главы государства

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«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — приводятся в публикации слова Зеленского.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме.